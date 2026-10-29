Sorloth-Juventus, conferme dalla Spagna: spuntano le cifre

I bianconeri seguono con grande attenzione il centravanti dell’Atletico Madrid e della nazionale norvegese.

Kolo Muani e Woltemade non bastano. La Juventus vuole a tutti i costi un nuovo attaccante in vista della seconda metà di stagione e starebbe pianificando la strategia da adottare a gennaio, alla riapertura della sessione invernale di calciomercato.

Uno dei principali obiettivi rimane Alexander Sorloth, classe ’95 dell’Atletico Madrid e della nazionale norvegese e ora arrivano nuove conferme dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da “Fichajes.net”, la Juve avrebbe infatti intenzione di presentare un’offerta di poco inferiore ai 30 milioni di euro per convincere i Colchoneros a cedere il calciatore.

Attenzione anche al discorso David, in ballo proprio con la compagine spagnola: il club allenato da Simeone potrebbe riscattare il canadese per 25 milioni di euro al termine della stagione e, a questo punto, Juve e Atletico potrebbero dare vita a un clamoroso scambio tra David e Sorloth. Come andrà a finire?