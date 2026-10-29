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Juve-Napoli perde un sicuro protagonista, si fa male e salta la super sfida

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Cresce l’attesa per la gara tra bianconeri e azzurri in programma domenica sera alle ore 20:45, ecco le ultimissime. 

Si avvicina il grande giorno. Domenica 1 novembre, alle ore 20:45, Juventus e Napoli si affronteranno in una delle gare più attese della decima giornata di campionato.

Entrambe le squadre hanno 14 punti in classifica ma attraversano due momenti diametralmente opposti: i bianconeri sono stati sconfitti dal Genoa di De Rossi, mentre gli azzurri si sono imposti sul campo del Monza.

Lobotka in allenamento
Lobotka (Ansa) – calciomercato.it

Intanto,.c’è da registrare una tegola pesantissima proprio in vista della gara di domenica. Stanislav Lobotka, infatti, ha rimediato un brutto infortunio contro il Monza e salterà la gara contro l’undici di Spalletti: il centrocampista slovacco si è fatto male alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

I tifosi del Napoli e Max Allegri temono che possa trattarsi di qualcosa di più serio di un semplice trauma contusivo-distorsivo e gli esami strumentali delle prossime ore serviranno a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero di Lobotka.

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