Juve-Napoli perde un sicuro protagonista, si fa male e salta la super sfida

Cresce l’attesa per la gara tra bianconeri e azzurri in programma domenica sera alle ore 20:45, ecco le ultimissime.

Si avvicina il grande giorno. Domenica 1 novembre, alle ore 20:45, Juventus e Napoli si affronteranno in una delle gare più attese della decima giornata di campionato.

Entrambe le squadre hanno 14 punti in classifica ma attraversano due momenti diametralmente opposti: i bianconeri sono stati sconfitti dal Genoa di De Rossi, mentre gli azzurri si sono imposti sul campo del Monza.

Intanto,.c’è da registrare una tegola pesantissima proprio in vista della gara di domenica. Stanislav Lobotka, infatti, ha rimediato un brutto infortunio contro il Monza e salterà la gara contro l’undici di Spalletti: il centrocampista slovacco si è fatto male alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

I tifosi del Napoli e Max Allegri temono che possa trattarsi di qualcosa di più serio di un semplice trauma contusivo-distorsivo e gli esami strumentali delle prossime ore serviranno a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero di Lobotka.