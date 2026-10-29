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Montella nel mirino del Fenerbahce, ritorno in Turchia a un passo

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Si avvicina il ritorno di Vincenzo Montella in panchina con l’ex CT della Turchia che sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe in vista delle prossime settimane.

Vincenzo Montella
Vincenzo Montella nel mirino del Fenerbahce (Ansa) – Calciomercato.it

Attualmente il club turco ha deciso di affidare la panchina ad interim a Dirk Kuyt, ex attaccante olandese, dopo le dimissioni di Kartal.

In occasione della prossima sosta per le nazionali verrà scelto un nuovo allenatore con Vincenzo Montella che sembra essere in pole position per guidare Lukaku e compagni.

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