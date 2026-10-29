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Ritorno a sorpresa alla Juve: sfida al Milan per il bomber

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Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un potenziale ritorno a Torino che avrebbe del clamoroso

Spesso finiti nel mirino della critica, Kolo Muani e Nick Woltemade non sono ancora riusciti a convincere del tutto in questo avvio di stagione. L’attaccante francese, in particolare, sta vivendo un momento caratterizzato da alti (pochi) e bassi (tanti) e non ha sin qui giustificato la spesa fatta dalla Juventus.

Amorim e Spalletti indicando la via
Ritorno a sorpresa alla Juve: sfida al Milan per il bomber (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non a caso, ormai da settimane si registrano numerose indiscrezioni in merito alla ricerca di un nuovo centravanti durante il calciomercato invernale. L’ultima voce ha veramente del clamoroso, perché parla di un incredibile ritorno a Torino.

Secondo Ekrem Konur, infatti, Kaio Jorge sarebbe finito nei radar bianconeri. Letteralmente rinato al Cruzeiro con 54 gol e 15 assist in 114 presenze, il 24enne brasiliano ha calamitato le attenzioni di diversi club europei, compreso il Milan, che ha bisogno di un’alternativa importante a Gonçalo Ramos.

Anche Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lipsia Zenit sono sulle tracce del calciatore, valutato 35-40 milioni di euro dal club brasiliano.

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