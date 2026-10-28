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Napoli, altra tegola per Allegri: esce in barella col Monza

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Nuovo infortunio per la squadra azzurra nella sfida in Brianza: si teme un lungo stop

Il Napoli passa subito nella trasferta di Monza con Hojlund (a cui risponde nel finale di tempo Varela), ma dopo un quarto d’ora di gioco deve rinunciare a uno dei suoi pilastri.

Allegri perde Lobotka
Tegola Lobotka per Allegri (Ansa) – Calciomercato.it

Stranislav Lobotka è stato infatti costretto al cambio dopo un durissimo contrasto con Mangas nella sfida del ‘Brianteo’. Il regista slovacco – dalle prime indiscrezioni – ha rimediato un infortunio alla caviglia che sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico del Napoli.

Monza-Napoli, infortunio per Lobotka: le sue condizioni

Lobotka è uscito in barella piuttosto sofferente e per lui si teme un problema non di poco conto. 

Lobotka in allenamento
Infortunio per Lobotka (Ansa) – calciomercato.it

Un’altra tegola pesante per Massimiliano Allegri (stasera in tribuna per squalifica), già in emergenza nel match in Brianza e in generale nelle ultime settimane. Lobotka è stato sostituito al 16’ della prima frazione da Gilmour, con il Napoli che incrocia le dita e spera che non si tratti di un lungo stop. 

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