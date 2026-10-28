Infortunio Svilar, aggiornamenti importanti in casa Roma: le ultime

Gian Piero Gasperini spera di riavere presto a disposizione il suo portiere titolare, ecco cosa sta succedendo.

La Roma torna alla vittoria dopo il pareggio contro il Napoli. I giallorossi battono il Cagliari tra le mura amiche e rimangono in scia della Lazio, che non si ferma più e vince anche contro il Sassuolo. Pierluigi Gollini disputa una buonissima gara, ma arrivano adesso aggiornamenti importanti sul portiere titolare della Roma, ovvero Mile Svilar.

Il 27enne belga naturalizzato serbo si sottoporrà nelle prossime ore a una risonanza magnetica per fare luce sul suo stato di salute e sul suo recupero: l’obiettivo di Gasperini e dello staff medico è quello di riavere a disposizione Svilar per la super sfida di Champions League contro il Manchester United, in programma martedì 3 novembre alle ore 21,00. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.