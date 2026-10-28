Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Venezia-Inter, dubbio per Chivu: chi gioca tra Pio Esposito e Thuram

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

I nerazzurri devono assolutamente vincere per non perdere terreno dalla Lazio capolista. 

L’Inter deve assolutamente rispondere alla Lazio che nell’anticipo della nona giornata di Serie A ha travolto anche il Sassuolo portandosi momentaneamente da sola in testa alla classifica. I nerazzurri fanno visita al Venezia in una sfida da non sottovalutare assolutamente.

Inter-Parma, Thuram a segno
Marcus Thuram, attaccante dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Tra i nerazzurri torna titolare Dimarco, con Carlos Augusto che arretra in difesa. In mezzo al campo probabile turno di riposo per Calhanoglu, mentre in attacco Pio Esposito è in vantaggio su Thuram per far coppia con Bonny. Ecco le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 991 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7146

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

2 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

5 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie