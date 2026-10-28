Venezia-Inter, dubbio per Chivu: chi gioca tra Pio Esposito e Thuram

I nerazzurri devono assolutamente vincere per non perdere terreno dalla Lazio capolista.
L’Inter deve assolutamente rispondere alla Lazio che nell’anticipo della nona giornata di Serie A ha travolto anche il Sassuolo portandosi momentaneamente da sola in testa alla classifica. I nerazzurri fanno visita al Venezia in una sfida da non sottovalutare assolutamente.
Tra i nerazzurri torna titolare Dimarco, con Carlos Augusto che arretra in difesa. In mezzo al campo probabile turno di riposo per Calhanoglu, mentre in attacco Pio Esposito è in vantaggio su Thuram per far coppia con Bonny. Ecco le probabili formazioni:
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. All. Chivu
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 991 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?