Bernardeschi vicino al rinnovo: firma fino al 2029 con il Bologna

Federico Bernardeschi è sempre più leader del Bologna di Raffaele Palladino e potrebbe a breve allungare il contratto con i rossoblu.
Le ottime prestazioni fornite dall’ex Fiorentina e Juventus con la maglia degli emiliani hanno convinto la dirigenza a lavorare al rinnovo del calciatore classe 1994 che a breve dovrebbe firmare un prolungamento fino al giugno del 2029.
Una firma che porterebbe Bernardeschi a diventare una colonna del club emiliano sia dal punto di vista del campo sia dal punto di vista dello spogliatoio, facendone un punto di riferimento anche per i più giovani.
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