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Fiorentina, attenzione a Vanoli: la sfida contro l’Atalanta può cambiare il futuro

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Posizione non semplice quella di Paolo Vanoli alla Fiorentina con i viola che, dopo gli ultimi risultati deludenti, sono chiamati ad invertire la rotta contro l’Atalanta.

Vanoli
Paolo Vanoli (Ansa foto) – caiciomercato.it

La partita tra i viola e i bergamaschi sarà infatti decisiva in un momento molto importante sia per il futuro di Vanoli che per quello di Maurizio Sarri con l’Atalanta che non sta rispettando le aspettative di inizio stagione.

Chi perderà potrebbe trovarsi di fronte a una situazione complicata, anche se la Fiorentina ha già cambiato allenatore con Vanoli che ha preso il posto di Grosso e sicuramente verrà concesso ancora altro tempo all’allenatore per cercare di raddrizzare le cose e non vivere una stagione come quella passata.

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