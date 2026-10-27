L’Inter in treno a Venezia: 5 assenze e rebus Thuram per Chivu | VIDEO CM

I nerazzurri hanno raggiunto in treno Venezia in vista della trasferta di domani nel turno infrasettimanale di campionato. Tutte le novità di formazione

L’Inter è nel partita nel pomeriggio poco prima delle 16 in direzione Venezia, dove domani è attesa dalla sfida del turno infrasettimanale di campionato contro la formazione allenata da Nicola.

Diversi tifosi ad attendere alla stazione di Rho-Fiera la squadra di Cristian Chivu: sia il tecnico che i giocatori nerazzurri hanno concesso selfie e autografi ai fan prima di salire sul treno. Tra i più ricercati Dimarco, Esposito, Bastoni e Thuram, con quest’ultimo in compagnia dell’inseparabile cuscino.

🚆 L’#Inter in partenza da Rho-Fiera direzione Venezia: #Chivu e i giocatori nerazzurri si fermano per selfie e autografi con i tifosi ⛔️ Il tecnico non recupera nessuno degli indisponibili: ai box capitan Lautaro, Stones, Pavard, Jones e Luis Henrique 📲 @calciomercatoit https://t.co/IAyORtmApl — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 27, 2026

Venezia-Inter, la probabile formazione di Chivu

Uno dei dubbi di Chivu riguarda proprio Thuram, in grande spolvero contro la Fiorentina e che al ‘Penzo’ potrebbe tirare il fiato (almeno inizialmente) in favore di Bonny.

Possibile un ampio turnover per il tecnico rumeno, che valuta di far riposare anche gli altri big Bastoni, Barella e Calhanoglu. Conferma invece tra i pali per Provedel, mentre a sinistra tornerà dal 1′ Dimarco. Gli indisponibili non recuperano e saranno 5 le assenze per la trasferta in Laguna: Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e capitan Lautaro Martinez.

🚊 La partenza dell’#Inter per Venezia: selfie anche per mister Chivu, tra i più ricercati dai fan Dimarco, Esposito, Bastoni e Thuram (con l’inseparabile cuscino) 😄 Non manca neanche la dichiarazione d’amore di una tifosa: “Siete bellissimi” 🚑 Per la trasferta in Laguna non sono partiti gli indisponibili Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e capitan Lautaro 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 27, 2026

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito