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L’Inter in treno a Venezia: 5 assenze e rebus Thuram per Chivu | VIDEO CM

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I nerazzurri hanno raggiunto in treno Venezia in vista della trasferta di domani nel turno infrasettimanale di campionato. Tutte le novità di formazione 

L’Inter è nel partita nel pomeriggio poco prima delle 16 in direzione Venezia, dove domani è attesa dalla sfida del turno infrasettimanale di campionato contro la formazione allenata da Nicola.

Inter, dubbio Thuram
Marcus Thuram in partenza per Venezia – Foto Calciomercato.it

Diversi tifosi ad attendere alla stazione di Rho-Fiera la squadra di Cristian Chivu: sia il tecnico che i giocatori nerazzurri hanno concesso selfie e autografi ai fan prima di salire sul treno. Tra i più ricercati Dimarco, Esposito, Bastoni e Thuram, con quest’ultimo in compagnia dell’inseparabile cuscino.

Venezia-Inter, la probabile formazione di Chivu

Uno dei dubbi di Chivu riguarda proprio Thuram, in grande spolvero contro la Fiorentina e che al ‘Penzo’ potrebbe tirare il fiato (almeno inizialmente) in favore di Bonny.

Chivu in conferenza post Inter-Parma
Chivu Cristian, tecnico dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Possibile un ampio turnover per il tecnico rumeno, che valuta di far riposare anche gli altri big Bastoni, Barella e Calhanoglu. Conferma invece tra i pali per Provedel, mentre a sinistra tornerà dal 1′ Dimarco. Gli indisponibili non recuperano e saranno 5 le assenze per la trasferta in Laguna: Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e capitan Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito

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