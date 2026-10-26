Questo Thuram è da blindare: l’Inter allontana la Premier | CM

L’attaccante francese, senza capitan Lautaro, è il trascinatore dei nerazzurri: gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di contratto

Marcus Thuram si carica sulle spalle l’Inter e trascina i nerazzurri nella ‘folle’ rimonta contro la Fiorentina nei minuti finali del match di San Siro.

“Ha giocato con una ferocia devastante: ha tirato fuori la sua leadership, prendendosi delle responsabilità senza Lautaro”, le parole nel post partita di Chivu che ha esaltato la prestazione dell’attaccante francese. Oltre alla magia del pareggio, Thuram si è procurato anche il rigore decisivo trasformato successivamente da Zielinski.

Motivato anche dall’esclusione di Zidane nella Francia, il figlio d’arte conferma tutta la sua imprescindibilità nello scacchiere di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Thuram

Thuram resta un giocatore centrale tra presente e futuro per i campioni d’Italia, che sono al lavoro per blindarlo oltre il 2028 con l’obiettivo di prolungare il contratto per altri 2 o 3 anni.

La dirigenza di Viale della Liberazione – come appreso da Calciomercato.it – punta ad arrivare a un accordo per il rinnovo nei prossimi mesi ed entro l’inizio dell’estate, quando il centravanti sarà soltanto a 12 mesi dalla scadenza. Thuram ha aperto le porte alla permanenza a Milano e si aspetta dal club una proposta vicina ai 7 milioni netti più bonus.

Al momento il francese percepisce un ingaggio da 6 milioni a stagione, con la società nerazzurra che potrà sfruttare ancora le agevolazioni del Decreto crescita. L’Inter vuole tenersi stretto il suo numero 9 e allontanare così le sirene provenienti dalla Premier League.