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La Juventus vuole un attaccante a gennaio, 4 nomi in lizza

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Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzare il proprio reparto offensivo. 

La Juventus si impone a Lecce col punteggio di 2-0 nell’ottava giornata di Serie A, ma ancora una volta gli attaccanti (Kolo Muani e Woltemade) rimangono a secco. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato in vista della sessione invernale di gennaio.

Antonio Raimondo
Antonio Raimondo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Carnevali e Massara vorrebbero regalare un nuovo rinforzo a Spalletti in quel ruolo e – stando a quanto evidenziato in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’ – i nomi in cima alla lista dei desideri della società bianconera sarebbero al momento quattro: Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, Folarin Balogun del Monaco, Antonio Raimondo del Frosinone (il cartellino è di proprietà del Bologna) e Mateo Retegui dell’Al-Qadisiya. Chi la spunterà alla fine?

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