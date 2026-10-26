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Como, è ufficiale: un big firma fino al 2031

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Splendida notizia per i lariani che hanno sconfitto il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. 

La doppietta di uno scatenato Douvikas permette al Como di superare il Sassuolo nel match valido per l’ottava giornata di campionato e di salire al quinto posto in classifica, a quota 17 punti. E adesso la società lariana blinda l’attaccante greco classe ’99.

Douvikas esulta
Douvikas esulta – calciomercato.it – Ansa Foto

A renderlo noto è lo stesso club lombardo attraverso questo comunicato ufficiale: “Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni. Nello scorso campionato l’attaccante greco ha realizzato 14 reti, terminando la stagione come il secondo miglior marcatore della Serie A. In questa stagione, Douvikas ha segnato in tutte le prime tre giornate della League Phase di UEFA Champions League, nella stagione del debutto nella competizione sia per lui che per il Como 1907“.

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