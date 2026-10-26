Premier Padel a Roma, il programma dell’evento del 5 dicembre: partite e premi in palio

C’è grande attesa per quello che riguarda il Premier Padel a Roma.

Il 5 dicembre 2026 ci sarà l’evento più esclusivo dell’anno con Gabriel Batistuta e Maxi Sanchez, con la giornata che si terrà a Via dei Pescatori 71 a Lido di Ostia, in provincia di Roma. Ci sarà la possibilità di giocare con i campioni del circuito internazionale, incontrare l’attaccante argentino ex Roma e Fiorentina ed avere l’occasione di confrontarsi con imprenditori e professionisti del settore.

Ci saranno quattro partite garantite per chiunque si iscriverà al torneo all’interno di una giornata da vivere tra sport e interessanti novità relative al business del Padel.

Il programma dell’evento che si terrà all’interno della giornata del 5 dicembre vedrà l’inizio alle ore 10:00 con l’accoglienza e l’accredito dei partecipanti, poi inizieranno le partite alle 10:30 per poi proseguire fino al pomeriggio quando alle ore 18:00 ci saranno le partite finali tra i migliori giocatori del Premier Padel che si sfideranno in un big match.

Tanti premi in palio per i partecipanti, da un viaggio a cinque stelle a Dubai fino a arrivare a un diamante oltre a un weekend in Umbria e un buono economico.