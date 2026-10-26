Udinese, Runjaic a rischio esonero: chi arriva al suo posto

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera dopo la sconfitta interna contro il Milan.

Crisi senza fine per l’Udinese, che cade in casa anche contro il Milan (0-2) in una delle gare più attese dell’ottava giornata di Serie A e scivola al 17esimo posto in classifica con appena 4 punti. Si tratta delle sesta sconfitta di fila per la squadra allenata da Kosta Runjaic, che appare sempre più a rischio esonero.

I bianconeri hanno subito l’occasione di voltare pagina nel turno infrasettimanale contro il Parma, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18,30: quella contro i ducali – stando a quando evidenziato oggi da “La Gazzetta dello Sport” – potrebbe essere l’ultima occasione per Runjaic di rimanere sulla panchina dell’Udinese. In caso di separazione, ci sarebbero tre nomi in pole per la sua sostituzione: Luca Gotti, Paolo Zanetti e Francesco Calzona.