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Udinese, Runjaic a rischio esonero: chi arriva al suo posto

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Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera dopo la sconfitta interna contro il Milan. 

Crisi senza fine per l’Udinese, che cade in casa anche contro il Milan (0-2) in una delle gare più attese dell’ottava giornata di Serie A e scivola al 17esimo posto in classifica con appena 4 punti. Si tratta delle sesta sconfitta di fila per la squadra allenata da Kosta Runjaic, che appare sempre più a rischio esonero.

Paolo Zanetti
Zanetti (Ansa Foto) – calciomercato.it

I bianconeri hanno subito l’occasione di voltare pagina nel turno infrasettimanale contro il Parma, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18,30: quella contro i ducali – stando a quando evidenziato oggi da “La Gazzetta dello Sport” – potrebbe essere l’ultima occasione per Runjaic di rimanere sulla panchina dell’Udinese. In caso di separazione, ci sarebbero tre nomi in pole per la sua sostituzione: Luca Gotti, Paolo Zanetti e Francesco Calzona.

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