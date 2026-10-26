Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Manchester United di nuovo ko: torna di moda il nome di Conte

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La sconfitta contro il Bournemouth potrebbe avvicinare l’esonero di Carrick in casa Manchester United con i Red Devils che stanno valutando la situazione della propria panchina.

Antonio Conte
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i tecnici valutati dal club inglese c’è sicuramente Antonio Conte con l’allenatore salentino che recentemente ha affermato di attendere il progetto giusto per tornare in panchina.

Piace molto anche Howe, ex Newcastle, che potrebbe tornare ad allenare in Premier League per guidare i Red Devils.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 962 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7074

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

2 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

4 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

5 / 7

Da quale club l'Inter acquistò Ronaldo il Fenomeno nel 1997, con una cifra record mondiale?

6 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

7 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie