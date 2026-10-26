Manchester United di nuovo ko: torna di moda il nome di Conte

La sconfitta contro il Bournemouth potrebbe avvicinare l’esonero di Carrick in casa Manchester United con i Red Devils che stanno valutando la situazione della propria panchina.
Tra i tecnici valutati dal club inglese c’è sicuramente Antonio Conte con l’allenatore salentino che recentemente ha affermato di attendere il progetto giusto per tornare in panchina.
Piace molto anche Howe, ex Newcastle, che potrebbe tornare ad allenare in Premier League per guidare i Red Devils.
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