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Caso Dovbyk al Bologna, fuori ancora una volta: addio a gennaio possibile

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Momento di difficoltà per Dovbyk con il centravanti del Bologna che continua a non trovare spazio alla corte di Raffaele Palladino, rimanendo fuori dal campo di gioco per tutti i 90 minuti contro il Cagliari.

Dovbyk
Bologna, caso Dovbyk (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante ucraino, arrivato in prestito durante l’estate dalla Roma, non sta riuscendo ad incidere al Bologna con Raffaele Palladino che lo ha tenuto per tutta la partita contro il Cagliari in panchina.

Lo stesso allenatore rossoblù al termine della sfida ha affermato che Dovbyk deve migliorare a partire dagli allenamenti per cercare di trovare minutaggio in campo. Se le cose dovessero proseguire in questa maniera non è da escludere che Dovbyk possa salutare il Bologna già durante il mercato di gennaio con il prestito della Roma che potrebbe essere risolto anticipatamente.

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