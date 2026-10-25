Voti Udinese-Milan 0-2, la decidono Pulisic e Hutchinson: il tabellino della sfida

Il Milan vince a Udine nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A e conquista tre punti fondamentali per restare aggrappato alle prime della classifica.
Rossoneri in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Pulisic che sfrutta un errore della linea difensiva della formazione di Runjaic. Nella ripresa arriva il gol di Hutchinson che regala tre punti ai rossoneri che raggiungono così la Roma in classifica a quota 18 punti.
Brutto questo per l’Udinese che arriva alla sesta sconfitta consecutiva e ora la posizione di Runjaic è a forte rischio. Andiamo a vedere i voti della sfida.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 5,5, Kabasele 5,5, Palma 5,5; Vojvoda 5 (64′ Zaniolo 5,5), Piotrowski 5,5 (46′ Miller 6), Karlstrom 6 (83′ Lovric sv), Kamara 6 (64′ Arizala 6); Chakvetadze 6, Ekkelenkamp 5,5; Davis 5 (83′ Vinciati sv). All. Runjaic
MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6,5 (73′ Musah 6), De Winter 6,5, Pavlovic 6,5, Diawara 6,5; Hutchinson 6,5 (73′ Loftus-Cheek 6, 91′ Comotto sv), Modric 6,5, Jashari 6,5, Bartesaghi 7 (85′ Cisse sv); Ramos 5,5 (91′ Camarda sv), Pulisic 7. All Amorim
AMMONITI: Ramos, Karlstrom, Modric
MARCATORI: Pulisic, Huchtinson
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