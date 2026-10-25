Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Voti Udinese-Milan 0-2, la decidono Pulisic e Hutchinson: il tabellino della sfida

Foto dell'autore

Il Milan vince a Udine nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A e conquista tre punti fondamentali per restare aggrappato alle prime della classifica.

Milan
I voti di Udinese-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rossoneri in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Pulisic che sfrutta un errore della linea difensiva della formazione di Runjaic. Nella ripresa arriva il gol di Hutchinson che regala tre punti ai rossoneri che raggiungono così la Roma in classifica a quota 18 punti.

Brutto questo per l’Udinese che arriva alla sesta sconfitta consecutiva e ora la posizione di Runjaic è a forte rischio. Andiamo a vedere i voti della sfida.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 5,5, Kabasele 5,5, Palma 5,5; Vojvoda 5 (64′ Zaniolo 5,5), Piotrowski 5,5 (46′ Miller 6), Karlstrom 6 (83′ Lovric sv), Kamara 6 (64′ Arizala 6); Chakvetadze 6, Ekkelenkamp 5,5; Davis 5 (83′ Vinciati sv). All. Runjaic
MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6,5 (73′ Musah 6), De Winter 6,5, Pavlovic 6,5, Diawara 6,5; Hutchinson 6,5 (73′ Loftus-Cheek 6, 91′ Comotto sv), Modric 6,5, Jashari 6,5, Bartesaghi 7 (85′ Cisse sv); Ramos 5,5 (91′ Camarda sv), Pulisic 7. All Amorim
AMMONITI: Ramos, Karlstrom, Modric
MARCATORI: Pulisic, Huchtinson

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 957 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7062

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

2 / 7

Quale squadra ha acquistato Randal Kolo Muani dal PSG per 41,2 milioni nell'estate 2026?

3 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

4 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie