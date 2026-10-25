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Esonero Runjaic, situazione a rischio in casa Udinese: il possibile sostituto

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La sconfitta contro il Milan per 2-0 potrebbe costare caro a Kosta Runjaić, allenatore dell’Udinese che ora vede a rischio la propria posizione.

Il tecnico Runjaic
Runjaic (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Sesta sconfitta consecutiva per i bianconeri che ora sono al penultimo posto in classifica con quattro punti e devono sicuramente presto rialzare la testa per non trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere.

Nelle prossime ore arriverà la decisione della società bianconera che sta valutando la situazione con il nome di Pioli che aleggia sulla squadra friulana.

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Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

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