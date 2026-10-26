Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Mancini si affida alla vecchia guardia: due ritorni in nazionale

Foto dell'autore

Roberto Mancini sta pensando alle convocazioni della Nazionale italiana in vista delle partite di Nations League contro Francia e Belgio.

Roberto Mancini
Mancini pensa ai convocati della nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT azzurro sa di dover fare punti per dover conquistare l’accesso ai quarti di finale della competizione e sta cercando di capire quali siano i giocatori maggiormente in forma da poter chiamare per la doppia sfida.

Il tecnico azzurro sembra essere orientato a chiamare due giocatori della vecchia guardia, due calciatori che ha avuto a disposizione anche in occasione di Euro 2021, conclusosi con la vittoria della Nazionale italiana.

Federico Bernardeschi e Domenico Berardi, infatti, potrebbero entrare nella lista dei convocati per le partite contro gli uomini di Zidane e quelli di Van Bommel per dare una mano all’Italia a cercare di trovare la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 958 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7067

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

2 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

3 / 7

Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

4 / 7

Qual è stato l'acquisto più costoso della Serie A nel mercato estivo 2026?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie