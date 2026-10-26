Mancini si affida alla vecchia guardia: due ritorni in nazionale

Roberto Mancini sta pensando alle convocazioni della Nazionale italiana in vista delle partite di Nations League contro Francia e Belgio.
Il CT azzurro sa di dover fare punti per dover conquistare l’accesso ai quarti di finale della competizione e sta cercando di capire quali siano i giocatori maggiormente in forma da poter chiamare per la doppia sfida.
Il tecnico azzurro sembra essere orientato a chiamare due giocatori della vecchia guardia, due calciatori che ha avuto a disposizione anche in occasione di Euro 2021, conclusosi con la vittoria della Nazionale italiana.
Federico Bernardeschi e Domenico Berardi, infatti, potrebbero entrare nella lista dei convocati per le partite contro gli uomini di Zidane e quelli di Van Bommel per dare una mano all’Italia a cercare di trovare la qualificazione ai quarti di finale della competizione.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 958 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?