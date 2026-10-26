Juve, nuove conferme su Tagliafico: si può fare a gennaio

Bianconeri sempre interessati al 34enne dell’Olympique Lione e della nazionale argentina.

La Juventus aveva provato già negli ultimissimi giorni di agosto a portare Nicolás Alejandro Tagliafico in Italia, ma l’affare con il Lione è saltato perché Cabal ha rifiutato il trasferimento all’Atalanta e i bianconeri hanno deciso di bloccare tutto. Adesso, però, il nome del 34enne della Nazionale argentino torna d’attualità a Torino.

Tagliafico, infatti, è un pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris e assicurerebbe qualità ed esperienza nel ruolo di terzino sinistro, dove Celik e Cambiaso al momento non offrono ampie garanzie. Attenzione, dunque, alla finestra invernale di calciomercato quando l’affare tra Juventus e Lione potrebbe entrare di nuovo nel vivo: la Juve ha tutta l’intenzione di rifarsi sotto e di portare Tagliafico in Serie A già a gennaio.