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Juve, nuove conferme su Tagliafico: si può fare a gennaio

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Bianconeri sempre interessati al 34enne dell’Olympique Lione e della nazionale argentina.

La Juventus aveva provato già negli ultimissimi giorni di agosto a portare Nicolás Alejandro Tagliafico in Italia, ma l’affare con il Lione è saltato perché Cabal ha rifiutato il trasferimento all’Atalanta e i bianconeri hanno deciso di bloccare tutto. Adesso, però, il nome del 34enne della Nazionale argentino torna d’attualità a Torino.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Tagliafico, infatti, è un pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris e assicurerebbe qualità ed esperienza nel ruolo di terzino sinistro, dove Celik e Cambiaso al momento non offrono ampie garanzie. Attenzione, dunque, alla finestra invernale di calciomercato quando l’affare tra Juventus e Lione potrebbe entrare di nuovo nel vivo: la Juve ha tutta l’intenzione di rifarsi sotto e di portare Tagliafico in Serie A già a gennaio.

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