Tutti pazzi per Varela: il Napoli sfida Arsenal e Benfica

L’attaccante del Monza è reduce da una prima parte di stagione davvero straordinaria.

Sette reti in otto giornate di campionato e attuale primo posto nella classifica dei migliori cannonieri della Serie A. Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela è reduce da una prima parte di stagione davvero straordinaria e sta letteralmente trascinando il Monza a suon di gol e magie.

Adesso tutti vogliono l’attaccante portoghese classe 2005 e – stando a quanto evidenziato oggi da “La Gazzetta dello Sport” – il Napoli sarebbe addirittura pronto a farsi avanti a gennaio per bruciare la concorrenza. Il direttore sportivo Manna stravede per il 21enne nato a Lisbona e studia la strategia migliore per convincere il Monza a cederlo, ma le principali insidie per gli azzurri arrivano soprattutto dalla Premier League (Arsenal in cima) e dalla sua ex squadra ovvero il Benfica che nell’accordo con il Monza ha conservato il diritto di pareggiare le future offerte oltre al 20% della futura plusvalenza.