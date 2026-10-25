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Inter, Chivu e la battuta su Thuram: “Non so se è merito mio o di Zidane”

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Le dichiarazioni in conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, al termine del match contro la Fiorentina

Ancora una rimonta per l’Inter, che al cardiopalma riesce a ribaltare la Fiorentina nel recupero grazie alle reti di Thuram e Zielinski. Un sospiro di sollievo in panchina per Cristian Chivu al fischio finale, con i nerazzurri campioni d’Italia che conservano la vetta della classifica insieme alla sorpresa Lazio.

Inter-Fiorentina, Chivu in conferenza stampa
Le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo Inter-Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore dell’Inter esalta Marcus Thuram e fa una battuta nella conferenza stampa post gara: “Non so se è merito mio o di Zidane (ride, ndr)… La mancata convocazione in nazionale gli ha dato certamente una carica ulteriore. È un giocatore straordinario e ha tirato fuori la sua leadership. Anche nel finale di gara ha giocato con una ferocia devastante”.

Chivu post Inter-Fiorentina: “Non siamo andati nel panico”

Chivu prosegue applaudendo l’ennesima ‘remuntada’ della sua Inter: “Siamo andati sotto con il tiro della domenica, però la squadra non è andata nel panico restando sempre in partita. Sono felicissimo perché i ragazzi hanno dimostrato grande forza mentale“.

Infine sull’ingresso in campo del baby Lavelli: “Ha fatto bene quando è entrato, in un momento complicato della gara. Non dobbiamo dargli però troppe pressioni perché sappiamo tutti quanto è difficile per un giovane giocare nell’Inter, nel Milan, nella Juve o nella Roma

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