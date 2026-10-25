PAGELLE e TABELLINO Inter-Fiorentina 2-1: Thuram fa il Lautaro, Chivu al cardiopalma

Voti, top e flop del match di San Siro, valido per l’8° giornata del campionato di Serie A

L’Inter e Chivu tirano un sospiro di sollievo. Nerazzurri a un passo dalla sconfitta, ma che ribaltano la Fiorentina dopo un finale al cardiopalma nel lunch match del ‘Meazza’.

Il lampo dell’ex milanista (e fischiatissimo) Jimenez gela il pubblico di casa, prima della riscossa nel recupero e dell’ennesima rimonta griffata dalla prodezza di Thuram e dal rigore (trattenuta di Valdepenas sul francese) trasformato con freddezza al 97’ dal neoentrato Zielinski.

Thuram trascina i campioni d’Italia senza capitan Lautaro Martinez, mentre il peggiore in casa Inter è il connazionale Diouf. Non basta a Vanoli un super De Gea.

Voti, Top e Flop di Inter-Fiorentina: doppio legno per Carlos Augusto, super De Gea non basta

INTER

TOP: Thuram 8 – Ci prova in tutti i modi, ma De Gea è un muro e salva a più riprese la Fiorentina. Il francese nel secondo tempo si carica sulle spalle l’Inter e trova il colpo da biliardo nel recupero che rianima San Siro. Qualche minuto più tardi è ancora decisivo, guadagnandosi il rigore del sorpasso realizzato da Zielinski. Provvidenziale senza capitan Lautaro

FLOP: Diouf 4,5 – Non si accende e non sgasa come nelle giornate migliori. Fatica a saltare il controllore di turno ed è troppo prevedibile nel classico movimento a rientrare verso il centro del campo. E anche difensivamente non spalleggia come dovrebbe Bisseck nel duello col frizzante Njie. Spento

Provedel 5,5

Bisseck 6

Akanji 6,5

Bastoni 5,5 (77′ Dimarco 6)

Diouf 4,5

Barella 5 (85′ Lavelli SV)

Calhanoglu 5,5 (77′ Zielinski 7)

Mkhitaryan 6 (77′ Sucic 6)

Carlos Augusto 7,5

Esposito 5 (64′ Bonny 5,5)

Thuram 8

All. Chivu 6,5

FIORENTINA

TOP: De Gea 7,5 – La carta d’identità è solo un numero: vale per Mkhitaryan, ma anche per il portiere spagnolo in casa viola. Lo dimostra la parata miracolosa su Esposito nel primo tempo, che salva la Fiorentina dallo svantaggio. Poco dopo si ripete sul diagonale velenoso di Thuram, replicando sul francese a inizio ripresa. Nel recupero però deve arrendersi allo stesso Thuram e sul rigore di Zielinski: sempreverde

FLOP: Pellegrino 5 – Cerca di far prevalere il fisico nei duelli con Akanji, rifilando anche una sbracciata (involontaria) al marcatore svizzero. Negli ultimi sedici metri non trova però mai il guizzo per far male alla retroguardia nerazzurra. Zero pericoli dalle parti di Provedel e ancora all’asciutto

De Gea 7,5

Jimenez 7 (74′ Dodo 5,5)

Dragusin 5,5

Pongracic 6,5 (51′ Viery 5)

Valdepenas 4,5

Ndour 6,5

Fagioli 6

Brescianini 5,5

Mastantuono 6 (74′ Gnonto 6)

Njie 6,5 (Joao Mario SV)

Pellegrino 4,5 (83′ Beto SV)

(83′ Beto SV) All. Vanoli 6

ARBITRO: Mariani 5

Serie A, tabellino Inter-Fiorentina: Chivu riaggancia la Lazio

È ancora una ‘pazza’ Inter, che rimonta nel recupero la Fiorentina e riaggancia nuovamente la Lazio in vetta alla classifica. Match che sembrava stregato per i nerazzurri, tra le parate di De Gea e i le due traverse colpite da Carlos Augusto. Thuram e Zielinski gelano i viola di Vanoli e consegnano tre punti quasi insperati a Chivu per la corsa scudetto.

INTER-FIORENTINA 2-1

65′ Jimenez (F); 91′ Thuram (I); 97′ rig. Zielinski (I)

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (77′ Dimarco); Diouf, Barella (85′ Lavelli), Calhanoglu (77′ Zielinski), Mkhitaryan (77′ Sucic), Carlos Augusto; Esposito (64′ Bonny), Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Spence. Allenatore: Chivu

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (74′ Dodo), Dragusin, Pongracic (51′ Viery), Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (74′ Gnonto), Njie (83′ Joao Mario); Pellegrino (83′ Beto). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pedro Goncalves, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi. Allenatore: Vanoli

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Fabbri

Ammoniti: Viery (F), Valdepenas (F), Dodo (F)

Espulsi: –

🏟️ #InterFiorentina – Presenti 74.642 spettatori (761 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’ 📲 @calciomercatoit https://t.co/Cwbog3LK1Z — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 25, 2026

Note: recupero 0′ e 6′; presenti 74.642 spettatori (761 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’ di Milano