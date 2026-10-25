Milan in totale emergenza a Udine: formazione obbligata per Amorim

Il Milan si presenterà a Udine con una formazione ampiamente rimaneggiata per via dei tanti infortuni che stanno colpendo la formazione di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese deve fare i conti con le assenze di Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze per lungo tempo, ai quali si sono aggiunti Gila, Rabiot e Moreira.

La formazione rossonera sarà quindi obbligata contro i bianconeri con Maignan in porta, linea difensiva composta da Tomori, De Winter, Pavlović e Bartesaghi, a centrocampo Musah, Modrić e Loftus-Cheek, mentre in attacco agiranno Hutchinson, Pulisic e Gonçalo Ramos con Camarda pronto a subentrare.