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Milan in totale emergenza a Udine: formazione obbligata per Amorim

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Il Milan si presenterà a Udine con una formazione ampiamente rimaneggiata per via dei tanti infortuni che stanno colpendo la formazione di Ruben Amorim.

Ruben Amorim
Milan in emergenza a Udine (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico portoghese deve fare i conti con le assenze di Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze per lungo tempo, ai quali si sono aggiunti Gila, Rabiot e Moreira.

La formazione rossonera sarà quindi obbligata contro i bianconeri con Maignan in porta, linea difensiva composta da Tomori, De Winter, Pavlović e Bartesaghi, a centrocampo Musah, Modrić e Loftus-Cheek, mentre in attacco agiranno Hutchinson, Pulisic e Gonçalo Ramos con Camarda pronto a subentrare.

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