Salta un’altra panchina in Italia, ufficiale l’esonero: il comunicato

Ennesimo ribaltone in panchina, ecco cos’è successo proprio in queste ultimissime ore.

Il Catanzaro crolla in casa contro l’Ascoli per 1-6 e rimane ultimo nella classifica generale di Serie B con appena 4 punti conquistati in 8 giornate di campionato. In virtù di questo ruolino di marcia davvero deludente, la società calabrese ha deciso di cambiare allenatore.

Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso sul sito del Catanzaro: “US Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli.La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore“.