Inter-Fiorentina, in campo per la prima volta e un big fuori: le formazioni ufficiali

L’Inter ospita la Fiorentina nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A: le scelte di Chivu e Vanoli

Arriva l’esordio di Provedel tra i pali dell’Inter. Cristian Chivu cambia in porta, con Martinez (che finora aveva sempre giocato titolare) a riposo nel lunch match contro la Fiorentina.

Il portiere ex Lazio non era mai sceso in campo con la maglia nerazzurra e quest’oggi avrà la sua occasione nella sfida di San Siro contro la squadra viola. L’altra sorpresa è l’esclusione dal primo minuto di Dimarco: a sinistra come quinto di centrocampo ci sarà Carlos Augusto, in grande spolvero nelle ultime uscite.

Inter-Fiorentina, le scelte di Chivu e Vanoli

Chivu cambia anche in attacco rispetto al successo di Champions contro lo Shakhtar, con Esposito che torna a far coppia con Thuram.

A centrocampo spazio ai senatori: con Barella e Calhanoglu ci sarà Mkhitaryan. In casa Fiorentina in mediana spazio invece a Bresciani, mentre Vanoli sceglie Mastantuono e Njie a supporto di Pellegrino.

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Vanoli