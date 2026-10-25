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Lecce-Juventus, le ultimissime: clamorosa esclusione nell’attacco bianconero

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I bianconeri devono assolutamente fare risultato per non compromettere ulteriormente la propria classifica. 

Dopo la sconfitta con la Lazio in campionato e dopo il deludente pari interno con il Rennes in Europa League, la Juventus torna in campo per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri fanno visita al Lecce di una trasferta che si preannuncia delicata e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

Juventus-NEC, Alajbegovic in gol
Kerim Alajbegovic (Ansa) – Calciomercato.it

Emergenza totale per Luciano Spalletti, che si presenta all’appuntamento con appena 17 giocatori di movimento. Sarà ancora 3-4-1-2 con McKennie alle spalle di Woltemade e Kolo Muani: clamorosa bocciatura per Kerim Alajbegovic che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

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