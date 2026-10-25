Esonero Allegri, nuove polemiche in casa Napoli: cosa sta succedendo

Gli azzurri si sono fatti rimontare dalla Roma nel match più atteso dell’ottava giornata di campionato.

Niente da fare. Il Napoli non sa più vincere in campionato e, dopo la sconfitta sul campo del Venezia, pareggia in casa con la Roma di Gasperini dopo essere stato per ben due volte in vantaggio. Non basta la doppietta di uno scatenato McTominay agli azzurri che pagano alcune disattenzioni in difesa e scivolano a undici punti di distanza dalla Lazio capolista.

E, in queste ore, i tifosi partenopei tornano a invocare l’esonero di Max Allegri a tal punto che l’hashtag #Allegriout è un vero e proprio trend su X.

@sparrowreturn #allegriout tre indizi fanno una prova e chiediamo scusa a Gattuso . E basta con questo Lang..basta basta basta.

Prepariamoci dopo l’ennesimo rosso in bilancio negli ultimi anni, per l’asta di Scott . Al visionario piace l’azzardo!!!! — Elpidio Di Napoli (@ElpidioNapoli) October 24, 2026

Degli ultimi 10 anni vuol dire che allegri è riuscito comunque a fare peggio anche se perdiamo col lecce. Il peggiore della storia #AllegriOut — Damiano APOCALISSE 2.0 #uououououooooooo (@DamianoAPOjzwr) October 24, 2026

Ora il Napoli è atteso da un doppio confronto davvero delicato in campionato contro il Monza (28 ottobre) e la Juventus (1 novembre): 180′ decisivi per conoscere il futuro di Massimiliano Allegri e della panchina azzurra.