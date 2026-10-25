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Esonero Allegri, nuove polemiche in casa Napoli: cosa sta succedendo

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Gli azzurri si sono fatti rimontare dalla Roma nel match più atteso dell’ottava giornata di campionato. 

Niente da fare. Il Napoli non sa più vincere in campionato e, dopo la sconfitta sul campo del Venezia, pareggia in casa con la Roma di Gasperini dopo essere stato per ben due volte in vantaggio. Non basta la doppietta di uno scatenato McTominay agli azzurri che pagano alcune disattenzioni in difesa e scivolano a undici punti di distanza dalla Lazio capolista.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

E, in queste ore, i tifosi partenopei tornano a invocare l’esonero di Max Allegri a tal punto che l’hashtag #Allegriout è un vero e proprio trend su X.

Ora il Napoli è atteso da un doppio confronto davvero delicato in campionato contro il Monza (28 ottobre) e la Juventus (1 novembre): 180′ decisivi per conoscere il futuro di Massimiliano Allegri e della panchina azzurra.

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