Pioli pronto a tornare: pronta una panchina di Serie A

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con l’ex allenatore del Milan pronto a trovare una panchina.

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico di Fiorentina e Milan ha affermato di essere pronto a tornare su una panchina e di volerlo fare nel campionato italiano di Serie A.

In questo momento c’è una squadra che sembra essere interessata al suo profilo con l’Udinese che sta valutando il profilo di Kosta Runjaić dopo cinque sconfitte consecutive.

La partita di questa sera contro il Milan sarà determinante per il futuro dell’allenatore bianconero, anche se i friulani affronteranno un Milan ampiamente rimaneggiato per via delle tante assenze che hanno colpito la squadra di Ruben Amorim.