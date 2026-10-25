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Nico Williams nel mirino del PSG: assalto a gennaio per sostituire Kvaratskhelia

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Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Nico Williams in vista del calciomercato di gennaio.

Nico Williams
PSG su Nico Williams (Ansa Foto) – calciomercato.it

I campioni d’Europa devono fare i conti con il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che resterà fuori fino alla fine della stagione e Luis Enrique ha bisogno di un nuovo esterno offensivo per la seconda parte di stagione.

Nel mirino dei francesi sarebbe finito il talento dell’Athletic Bilbao con il Paris Saint-Germain che è pronto a presentare un’offerta per l’attaccante spagnolo già in vista di gennaio.

Un affare sicuramente non semplice, ma gli argomenti economici di sicuro non mancano alla formazione campione di Francia e d’Europa.

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