Nico Williams nel mirino del PSG: assalto a gennaio per sostituire Kvaratskhelia

Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Nico Williams in vista del calciomercato di gennaio.
I campioni d’Europa devono fare i conti con il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che resterà fuori fino alla fine della stagione e Luis Enrique ha bisogno di un nuovo esterno offensivo per la seconda parte di stagione.
Nel mirino dei francesi sarebbe finito il talento dell’Athletic Bilbao con il Paris Saint-Germain che è pronto a presentare un’offerta per l’attaccante spagnolo già in vista di gennaio.
Un affare sicuramente non semplice, ma gli argomenti economici di sicuro non mancano alla formazione campione di Francia e d’Europa.
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