Voti Napoli-Roma 3-3, il tabellino della sfida: gol e spettacolo al Maradona

Si è conclusa la sfida tra Napoli e Roma per l’anticipo della nona giornata di Serie A. Andiamo a vedere i voti della sfida del Maradona.

Pareggio al Maradona tra Napoli e Roma con spettacolo in campo. Nel primo tempo arriva il gran gol in rovesciata di Anguissa che porta in vantaggio gli azzurri. Nella ripresa è McTominay a raddoppiare per i padroni di casa, ma arriva la rimonta giallorossa con Soulé e Balerdi. Ancora McTominay e Balerdi chiudono il festival del gol. Espulso Allegri nel finale. Di seguito i voti della sfida.

NAPOLI-ROMA 3-3

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6 (80′ Spinazzola sv), Badiashile 6,5 (52′ Beukema 6), Marin 6, Olivera 6; Anguissa 7, De Bruyne 6,5 (80′ Lobotka sv), McTominay 8; Politano 7 (66′ Giovane 6), Hojlund 6, Lang 6 (80′ Vergara sv). Allenatore: Allegri

ROMA (3-4-1-2): Gollini 6; Mancini 6, N’Dicka 5,5, Hermoso 5,5 (58′ Balerdi 8); Rensch 5 (58′ Molina 6,5), De Roon 6, Pisilli 5,5 (58′ Castro 6,5), Wesley 6,5; Cristante 5,5, Soulé 7; Malen 6. Allenatore: Gasperini

AMMONITI: Rafa Marin, Cristante, Rensch, Balerdi, De Roon

MARCATORI: Anguissa, McTominay, Soulé, Balerdi, McTominay, Balerdi