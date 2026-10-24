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Non solo Inter e Napoli: anche la Juve ‘spia’ Varela | CM

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Il bomber portoghese del Monza, rivelazione del campionato a suon di reti, fa gola alle big di Serie A

Non finisce di stupire Gustavo Varela, a segno anche nella sconfitta del Monza sul campo del Torino nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Varela nel mirino della Juventus
Gustavo Varela nei radar della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Scavetto morbido alle spalle di Perri, che aveva riportato in auge la squadra di Juric prima della capitolazione sotto i colpi dei granata. Varela ha raggiornato i propri numeri, agganciando Raimondo a quota 7 in vetta alla classifica cannonieri. 

Più gol che partite finora per il giovane bomber portoghese, che tra campionato e Coppa Italia ha segnato 9 reti in 8 partite. Numeri impressionanti, considerando che si tratta della prima stagione in Italia. 

Calciomercato Juventus, Varela nel mirino dei bianconeri 

Ruolino da record e impatto devastante con la Serie A, che inevitabilmente ha attirato già l’interesse delle big italiane e di alcune squadre di Premier League sull’ex Benfica.

Monza, Varela infortunato
Gustavo Varela, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Ultima ad aggiungersi alla lista è la Juventus, che ha seguito Varela con un proprio emissario in occasione del match di venerdì sera tra Torino e Monza come raccolto da Calciomercato.it. Il classe 2005 è finito nei radar anche di Napoli e Inter, con il Ds nerazzurro Baccin che lo ha spiato recentemente al ‘Brianteo’. Varela è sbarcato in Brianza per 3,5 milioni (più una percentuale di rivendita del 20%), firmando un contratto fino al 2030.

Adesso la valutazione è schizzata intorno ai 20 milioni ed è destinata a lievitare ulteriormente viste le prestazioni dell’attaccante di origini capoverdiane, che il Monza vuole tenersi stretto a gennaio ed eventualmente passare all’incasso la prossima estate. 

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