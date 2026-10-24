Non solo Inter e Napoli: anche la Juve ‘spia’ Varela | CM

Il bomber portoghese del Monza, rivelazione del campionato a suon di reti, fa gola alle big di Serie A

Non finisce di stupire Gustavo Varela, a segno anche nella sconfitta del Monza sul campo del Torino nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Scavetto morbido alle spalle di Perri, che aveva riportato in auge la squadra di Juric prima della capitolazione sotto i colpi dei granata. Varela ha raggiornato i propri numeri, agganciando Raimondo a quota 7 in vetta alla classifica cannonieri.

Più gol che partite finora per il giovane bomber portoghese, che tra campionato e Coppa Italia ha segnato 9 reti in 8 partite. Numeri impressionanti, considerando che si tratta della prima stagione in Italia.

Calciomercato Juventus, Varela nel mirino dei bianconeri

Ruolino da record e impatto devastante con la Serie A, che inevitabilmente ha attirato già l’interesse delle big italiane e di alcune squadre di Premier League sull’ex Benfica.

Ultima ad aggiungersi alla lista è la Juventus, che ha seguito Varela con un proprio emissario in occasione del match di venerdì sera tra Torino e Monza come raccolto da Calciomercato.it. Il classe 2005 è finito nei radar anche di Napoli e Inter, con il Ds nerazzurro Baccin che lo ha spiato recentemente al ‘Brianteo’. Varela è sbarcato in Brianza per 3,5 milioni (più una percentuale di rivendita del 20%), firmando un contratto fino al 2030.

Adesso la valutazione è schizzata intorno ai 20 milioni ed è destinata a lievitare ulteriormente viste le prestazioni dell’attaccante di origini capoverdiane, che il Monza vuole tenersi stretto a gennaio ed eventualmente passare all’incasso la prossima estate.