Blitz di Baccin a Monza: Romano e non solo nel mirino dell’Inter | CM

Il Direttore sportivo dell’Inter è presente al ‘Brianteo’ per seguire il centrocampista della Nazionale e gli altri gioielli di Monza e Cagliari

L’Inter in missione a Monza, dove i padroni di casa allenati da Juric ospitano la rivelazione Cagliari nel posticipo della settima giornata di Serie A.

Il club campione d’Italia ha sempre le antenne dritte sul mercato e al ‘Brianteo’ per sfida di campionato è presente il Direttore sportivo Dario Baccin come raccolto da Calciomercato.it. Il nuovo capo dell’area tecnica dopo l’addio di Ausilio non perde di vista Alessandro Romano, obiettivo dei nerazzurri a centrocampo in vista del prossimo mercato estivo.

Calciomercato Inter: tra gli osservati di Baccin anche Mendy, Varela e Robinson

L’Inter ha messo nel mirino il gioiello del Cagliari, che la società sarda può riscattare a fine stagione per 5 milioni di euro più bonus dalla Roma.

🚨 #Inter – Il Ds #Baccin al ‘Brianteo’ per seguire Alessandro #Romano, tra gli obiettivi sensibili dei nerazzurri a centrocampo in vista della prossima estate #MonzaCagliari 🎥 @GiokerMusso https://t.co/HLFcHO1vVm — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 19, 2026

Romano fa gola a tutte le grandi e piace anche in Premier League, con il prezzo che è lievitato intorno ai 20 milioni dopo le brillanti prestazioni con la squadra di Pisacane. Baccin – oltre al centrocampista della Nazionale – nella sfida tra Monza e Cagliari seguirà con attenzione anche Mendy nell’undici ospite, mentre nella fila brianzole gli occhi saranno su Varela e Robinson.

In panchina nella formazione ospite c’è inoltre Massolin, ceduto in prestito dall’Inter nell’ultimo mercato estivo.