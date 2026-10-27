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Icardi può firmare subito, trattativa caldissima: tutti i dettagli

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L’attaccante argentino è attualmente svincolato dopo l’addio al Galatasaray, ecco cosa sta succedendo. 

Nelle ultime settimane è stato accostato anche a Juventus e Lazio, ma alla fine il ritorno in Italia di Mauro Icardi è sfumato. Adesso l’attaccante argentino classe ’93 è ancora senza squadra dopo l’addio al Galatasaray, anche se nelle ultime ore si continua a parlare di un suo possibile trasferimento in Spagna.

Icardi intervistato dopo una partita
Icardi (Screen BeIn Sports) – Calciomercato.it

Icardi, infatti, sarebbe finito nel mirino del Betis Siviglia di Manuel Pellegrini che è reduce da un inizio di campionato davvero straordinario e che occupa attualmente la quarta posizione in Liga alle spalle di Barcellona, Atletico e Real Madrid.

La società andalusa avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore ma l’ostacolo principale è rappresentato dal suo ingaggio. In Turchia l’ex Inter percepiva circa 10 milioni di euro a stagione e, dunque, dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio per trasferirsi al Betis Siviglia. Come andrà a finire?

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