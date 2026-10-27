Roma-Cagliari, le probabili formazioni: Gasperini ha deciso

La squadra giallorossa vuole tornare alla vittoria dopo lo scoppiettante pareggio ottenuto sul campo del Napoli.
Dopo il 3-3 contro il Napoli, la Roma ospita il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Pisacane non attraversa un grande momento di formazione e i giallorossi vogliono assolutamente approfittarne per rimanere in scia a Inter e Lazio.
Gasperini si affida al solito 3-4-2-1 e alla coppia Soulé-Mora alle spalle di Malen, mentre in mezzo al campo Cristante dovrebbe tornare titolare e affiancare dal 1′ Pisilli. Ecco le probabili formazioni:
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane
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