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Emergenza Milan, formazione obbligata contro il Bologna

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Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il Milan in vista della partita casalinga contro il Bologna valida per la nona giornata di Serie A.

Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim dovrà fare a meno ancora di tutti gli infortunati che sono mancati in occasione della partita contro l’Udinese, ai quali si è aggiunta l’assenza di Ruben Loftus-Cheek.

Ci sarà qualche cambio di formazione, ma l’undici titolare è pressoché obbligato per il tecnico portoghese che spera di recuperare qualche pedina importante in vista del derby di sabato contro l’Inter.

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse, Ramos.

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