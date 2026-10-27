Emergenza Milan, formazione obbligata contro il Bologna

Non arrivano buone notizie per quello che riguarda il Milan in vista della partita casalinga contro il Bologna valida per la nona giornata di Serie A.
Ruben Amorim dovrà fare a meno ancora di tutti gli infortunati che sono mancati in occasione della partita contro l’Udinese, ai quali si è aggiunta l’assenza di Ruben Loftus-Cheek.
Ci sarà qualche cambio di formazione, ma l’undici titolare è pressoché obbligato per il tecnico portoghese che spera di recuperare qualche pedina importante in vista del derby di sabato contro l’Inter.
Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse, Ramos.
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