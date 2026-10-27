Sassuolo-Lazio, le ultimissime: un solo dubbio per Gattuso

Cresce l’attesa per l’anticipo della nona giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18,30.

Alle ore 18:30 si apre la nona giornata del campionato di Serie A con l’attesa sfida tra Sassuolo e Lazio. I biancocelesti sono al momento primi in classifica in compagnia dell’Inter e puntano a conquistare l’intera posta in palio anche su un campo difficile come quello dei neroverdi.

In casa Lazio si va verso il debutto in difesa di Diogo Leite che potrebbe fare coppia con uno tra Sutalo e Doekhi. A centrocampo, invece, Dele-Bashiru si candida a far rifiatare uno tra Frattesi e Taylor. Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso