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Sassuolo-Lazio, le ultimissime: un solo dubbio per Gattuso

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Cresce l’attesa per l’anticipo della nona giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18,30.

Alle ore 18:30 si apre la nona giornata del campionato di Serie A con l’attesa sfida tra Sassuolo e Lazio. I biancocelesti sono al momento primi in classifica in compagnia dell’Inter e puntano a conquistare l’intera posta in palio anche su un campo difficile come quello dei neroverdi.

Zaccagni
Zaccagni – Calciomercato.it

In casa Lazio si va verso il debutto in difesa di Diogo Leite che potrebbe fare coppia con uno tra Sutalo e Doekhi. A centrocampo, invece, Dele-Bashiru si candida a far rifiatare uno tra Frattesi e Taylor. Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt ; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

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