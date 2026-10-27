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Atalanta, Sarri in bilico: Thiago Motta ha già dato la sua disponibilità | CM

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A questo punto sarà decisiva la gara tra i nerazzurri e la Fiorentina in programma giovedì 29 ottobre.

4 sconfitte, 1 pareggio e 1 sola vittoria nelle ultime sei giornate di campionato, in cui ha subito addirittura 14 reti. L’Atalanta vive un momento delicatissimo e l’undicesimo posto in classifica lo conferma: la posizione di Maurizio Sarri appare sempre più in bilico e, in caso di risultato negativo giovedì sera contro la Fiorentina, potrebbe addirittura esserci l’esonero dell’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo confermano alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, secondo cui la dirigenza nerazzurra non sarebbe assolutamente soddisfatta dell’operato di Sarri e avrebbe già individuato il sostituito ideale del 67 originario di Napoli: Thiago Motta.

Ma non è finita qui. L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano, che il 23 marzo 2025 è stato esonerato dalla Juve, avrebbe già dato il suo ok a un eventuale trasferimento a Bergamo. Attenzione, dunque, alle prossime ore e all’esito della sfida di campionato tra Fiorentina e Atalanta…

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