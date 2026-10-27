Si avvicina il ritorno di Antonio Conte in panchina: c’è la data

Il ritorno in panchina di Antonio Conte potrebbe avvicinarsi in maniera sensibile con l’ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli che potrebbe trovare una squadra a stretto giro di posta.
La sconfitta casalinga del Manchester United contro il Bournemouth rischia di complicare ulteriormente la situazione di Carrick che potrebbe essere esonerato dal club quando ci sarà la sosta per le nazionali.
La volontà del Manchester United, infatti, è quella di proseguire con il proprio allenatore almeno fino al prossimo stop per le partite di Nations League con Carrick che potrebbe essere poi sostituito da un nuovo tecnico. Antonio Conte e Eddie Howe in questo momento sembrano essere le opzioni principali per la società inglese.
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