Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Galliani pronto a sfidare Malagò per la presidenza, arrivano conferme

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Adriano Galliani si è tesserato con l’Enotria, storico club dilettantistico di Milano, una mossa che potrebbe portare l’ex amministratore delegato di Milan e Monza a candidarsi come presidente della FIGC.

Adriano Galliani
Galliani – Ansa Foto calciomercato.it

Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile inserimento di Adriano Galliani nella corsa alle elezioni come presidente della FIGC, appoggiato da alcune squadre di Serie A.

La scelta di tesserarsi sembra andare proprio in questo senso, con Galliani che in occasione delle elezioni in programma il prossimo 11 dicembre potrebbe affrontare Malagò per il ruolo di presidenza, una mossa che potrebbe cambiare radicalmente tutto il movimento del calcio italiano.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 975 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7103

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Da quale club arrivò Gonzalo Higuaín alla Juventus nel 2016?

3 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie