Galliani pronto a sfidare Malagò per la presidenza, arrivano conferme

Adriano Galliani si è tesserato con l’Enotria, storico club dilettantistico di Milano, una mossa che potrebbe portare l’ex amministratore delegato di Milan e Monza a candidarsi come presidente della FIGC.
Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile inserimento di Adriano Galliani nella corsa alle elezioni come presidente della FIGC, appoggiato da alcune squadre di Serie A.
La scelta di tesserarsi sembra andare proprio in questo senso, con Galliani che in occasione delle elezioni in programma il prossimo 11 dicembre potrebbe affrontare Malagò per il ruolo di presidenza, una mossa che potrebbe cambiare radicalmente tutto il movimento del calcio italiano.
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