La Juventus può esultare: Carnevali incassa 25 milioni

Arrivano buone notizie sul mercato per la Juve: la cessione a titolo definitivo frutterà un guadagno importante per la società bianconera

La Juventus nell’ultimo mercato estivo ha rivoluzionato il proprio reparto d’attacco tra partenze e nuovi arrivi.

La nuova dirigenza capitana da Carnevali ha puntato sul ritorno di Kolo Muani e l’arrivo di Woltemade, privandosi di Vlahovic oltre alla cessioni in prestito di Openda e Jonathan David. In merito al nazionale canadese, nell’accordo con l’Atletico Madrid è presente la possibilità di riscattare il giocatore per 25 milioni di euro.

Calciomercato Juve, l’Atletico Madrid apre al riscatto di David

Un’eventualità sul quale spinge la Juve, che spera nell’acquisto a titolo definitivo del cartellino dell’ex Lille da parte del club madrileno.

David finora ha convinto con la maglia dei ‘Colchoneros’ che – stando a quanto riporta ‘Sky Deutschland’ – hanno l’intenzione di esercitare l’opzione di riscatto per il canadese. Anche lo stesso attaccante ha aperto alla permanenza e nei prossimi mesi sono in programma nuovi contatti per definire il futuro del classe 2000.

Una decisione non è stata ovviamente ancora presa, con David che in questa prima parte di stagione ha collezionato 3 gol e 2 assist tra Liga e Champions.