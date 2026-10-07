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Juve, già deciso il futuro di David: cosa accadrà a giugno

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Colpo di scena in casa bianconera in vista della prossima estate: le ultime sull’attaccante canadese. 

David via dalla Juve: scambio con Mateta
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

Tre gol in tre gare di campionato e nuova vita in Spagna. Jonathan David sembra completamente rinato con la casacca dell’Atletico Madrid e i mesi difficili trascorsi alla Juventus sono ormai solo un lontanissimo ricordo. E adesso anche il futuro dell’attaccante canadese classe 2000 sembra prendere una strada ben precisa.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la dirigenza dell’Atletico Madrid sarebbe convinta di aver messo a segno una grande operazione di mercato con la Juve e non avrebbe dubbi nel tirare fuori i 25 milioni di euro richiesti dai bianconeri per esercitare l’opzione di riscatto per David la prossima estate.

Le strade della Vecchia Signora e dell’ex Lille, dunque, sono destinate a separarsi definitivamente al termine della stagione in corso: seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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