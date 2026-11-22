Non si è fatta attendere la replica di Spalletti a Conte: le dichiarazioni dell’attuale tecnico della Juve

Hanno fatto rumore le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, che ha aperto in futuro al ritorno sulla panchina della Juventus.

Parole squillanti che hanno gettato nuove ombre sul destino in bianconero di Luciano Spalletti, che continua a godere comunque della fiducia della dirigenza malgrado i risultati altalenanti della ‘Vecchia Signora’. L’ex Ct dell’Italia ha un contratto fino al 2028 e oltre a Conte anche Simone Inzaghi è stato accostato a più riprese alla Juve per la prossima estate.

Spalletti su Conte: “Normale che speri di allenare la Juve”

La risposta di Spalletti in conferenza stampa non si è fatta attendere: “Lo trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United o della Juventus”.

Il mister di Certaldo ha poi aggiunto alla vigilia del match di campionato contro il Venezia: “Non trovo il motivo di tutto questo rumore. Nei momenti dove non allenavo, andavo a guardare altri allenatori per imparare nuove cose. Senza nessun problema di aspettare il momento giusto per ributtarmi nella mischia”.