Simone Inzaghi verso la Juventus, il nuovo progetto partirà nel 2027

Simone Inzaghi sembra essere la prima scelta per quello che riguarda la panchina della Juventus in vista della prossima stagione.
I bianconeri hanno deciso di proseguire con Luciano Spalletti sulla panchina a meno di catastrofi nelle prossime uscite con l’ex CT della Nazionale che dovrebbe chiudere la stagione alla guida della Juventus.
Per la prossima stagione sembra esserci Simone Inzaghi in pole position con il tecnico piacentino che piace moltissimo a Carnevali che starebbe già pensando di costruire un nuovo progetto Juventus attorno all’ex allenatore dell’Inter, desideroso di tornare in Europa dopo la fine della sua avventura all’Al-Hilal prevista per il 30 giugno 2027.
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