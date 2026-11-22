Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio dell’anticipo di mezzogiorno della 12esima giornata di Serie A.
Tra pochissimo, precisamente alle ore 12:30, la Juventus ospita il Venezia nell’anticipo di mezzogiorno della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente sfruttare il fattore campo e conquistare tre punti se non vogliono compromettere definitivamente la propria classifica.
Spalletti rilancia Gatti in difesa, in mezzo al campo Koopmeiners farà coppia con Douglas Luiz mentre davanti Alajbegovic è in vantaggio su Conceicao per giocare insieme a Kolo Muani alle spalle di Woltemade. Ecco le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Luciano Spalletti
VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah All. Davide Nicola