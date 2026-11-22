Il club biancoceleste potrà muoversi liberamente sul mercato di gennaio, avrà limitazioni o andrà incontro al saldo zero? Ecco la verità

Mercato libero, a saldo zero o completamente bloccato? Quale sarà il destino della Lazio nel prossimo mercato di gennaio? Lotito e Fabiani potranno concludere qualche acquisto per permettere a Gattuso di continuare a recitare un ruolo da protagonista in classifica o saranno costretti a vendere qualche pezzo da novanta per evitare ulteriori limitazioni?

Il tecnico biancoceleste spera di non subire scossoni nel corso della prossima sessione di mercato. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha recentemente confermato che “la Lazio non farà partire nessun giocatore a gennaio”, confermando la volontà del tecnico. Gattuso non vorrebbe modificare gli equilibri trovati e si augura di continuare a lavorare con i giocatori che hanno portato la Lazio in testa alla classifica dopo le prime undici giornate. Ma molto dipenderà dalla risposta della Commissione (che ha sostituito la Covisoc) e che esaminerà i conti del club.

Lazio, i conti del club e la previsione per gennaio

La Lazio è reduce da una sessione (estiva) a saldo zero. Al 31 marzo scorso la differenza tra i costi e i ricavi del club sforarono la soglia dello 0.70% (venne registrato lo 0,82% con un disavanzo di circa venti milioni di euro). Situazione che portò al blocco parziale. Cosa succederà ora? La Lazio ha presentato la nuova documentazione (che fa riferimento ai conti al 30 settembre). Se il club avrà raggiunto lo 0,70% il suo mercato sarà libero. Se avrà peggiorato la situazione fotografata a marzo scorso lo avrà bloccato. Altrimenti opererà a saldo zero.

Cosa è cambiato da marzo a settembre? Alcuni conti, emersi dal recente bilancio, fanno pensare al peggio: il costo del personale è salito da 98,2 milioni a 104,6 milioni di euro. Gli ammortamenti dei calciatori sono passati invece da 32,7 milioni a 38, 4 milioni di euro. Da contraltare la Lazio ha abbassato il monte ingaggi che è passato da 79,5 milioni a circa 75 ed ha potuto inserire a bilancio i 7 milioni di Polymarket (sponsor con il quale aveva firmato un accordo quinquennale, ma che è stato bloccato dall’autority. Il club ha potuto inserire solo la quota pattuita per il primo anno).

A fare la differenza saranno i soldi del botteghino (lo scorso anno la Lazio mise a bilancio circa una ventina di milioni di euro, mentre in questa stagione lo sciopero del tifo ha bloccato questa entrata) e i mancati introiti europei. Da Formello guardano alla prossima sentenza della Commissione con un leggero pessimismo. Il club si aspetta il blocco del mercato: ma non si tratterebbe di una sentenza definitiva. La società infatti, potrebbe sfruttare l’articolo 90 delle Noif che permettono di mettere in atto una serie di mosse per sbloccare il mercato e operare. Tra le quali anche quella di pagare una sanzione e sanare l’eventuale deficit per rientrare nei parametri.

Tutto dipenderà dai numeri che il club conoscerà a breve E dalla cifra necessaria per sanare il tutto: Lotito sta provando a sistemare il passivo inserendo dei crediti o provando a dilazionare alcuni pagamenti (su tutti quelli relativi al periodo Covid). Il diesse biancoceleste non è rimasto con le mani in mano: in queste settimane la Lazio ha portato avanti diverse trattative: ha parlato con i manager di Federico Chiesa (che si è proposto al club), ha studiato la pista Man (ex Parma, attualmente in forza al Psv) e Perisic. Operazioni fattibili solo in caso di mercato libero. La sensazione è che il club a gennaio si consideri sufficientemente completo per concludere una stagione che la vede impegnata solo una volta a settimana. E che rimandi il tutto a giugno. Ma un mercato completamente bloccato, imporrebbe al club di migliorare i suoi conti in vista della successiva revisione di marzo. E una cessione (per dare ossigeno alle casse) non si potrebbe escludere a priori.