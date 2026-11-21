La Juve tornerà in campo contro il Venezia nel match di campionato: le ultime dalla Continassa sulla squadra bianconera

Sorride a metà Luciano Spalletti in vista del ritorno in campo dopo la sosta, con la Juventus che ospiterà il Venezia nel lunch match domenicale.

L’allenatore bianconero ritrova Celik e Cambiaso, che sono tornati ad allenarsi insieme al resto del gruppo nell’ultima seduta alla Continassa. Due preziosi rientri per Spalletti, vista soprattutto l’assenza di Kalulu sulle corsie esterne.

Al contrario, Spalletti non recupera invece Nico Gonzalez per la sfida di campionato all’Allianz Stadium. Il jolly argentino prosegue nel lavoro personalizzato e non sarà a disposizione contro il Venezia.

Juventus, Nico Gonzalez e Kalulu saltano anche il Venezia

La conferma è arrivata direttamente da Spalletti: “Oltre a quelli che hanno ancora infortuni lunghi, non ci saranno neanche Kalulu e Nico Gonzalez“, le parole del tecnico della Juve alla vigilia in conferenza stampa.

L’ex Atletico e Fiorentina è ai box da un mese, dopo l’infortunio al soleo del polpaccio rimediato con il Rennes. Nei prossimi giorni si capirà se potrà tornare in campo la prossima settimana in Europa League contro l’Omonia Nicosia o aspettare la successiva trasferta di Como. Tempi più lunghi invece per Kalulu, che sarà disponibile non prima di inizio dicembre.

Spalletti inoltre non potrà contare sui lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Venezia.