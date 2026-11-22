Cresce l’attesa per una delle gare più interessanti di questo turno di campionato, ecco le ultimissime.
Tra i match più affascinanti della dodicesima giornata di Serie A figura sicuramente quello che metterà di fronte Milan e Frosinone a San Siro. I rossoneri sono quinti in classifica con 24 punti, mentre la squadra allenata da Alvini insegue al sesto posto a quota 20.
Amorim deve rinunciare ancora una volta a Pavlovic e schiera Diawara al suo posto. Moreira e Pulisic agiranno sulle fasce mentre Adrien Rabiot si posizionerà alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos. Ecco le probabili formazioni:
MILAN (4-4-1-1): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Moreira, Musah, Modric, Pulisic, Rabiot, Gonçalo Ramos. All. Ruben Amorim
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bîrligea. All. Massimiliano Alvini