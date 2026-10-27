Allegri in emergenza, Juric lo esalta: “È diverso rispetto a Milan e Juve”

Il Monza ospita domani al ‘Brianteo’ il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato: le ultime novità in vista della sfida

Il Napoli prova a ripartire dopo lo spettacolare pareggio nel big match contro la Roma, che ha però lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Massimiliano Allegri visto l’andamento della sfida.

L’allenatore dei partenopei domani non sarà in panchina per squalifica e prova a buttare acqua sul fuoco sulla ‘querelle’ nata con Gasperini e i giallorossi: “Ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai da 2 prendo 4 giornate (sorride, ndr). Voglio chiudere questa vicenda: non ho sentito Gasperini e le frasi riportate possono essere sbagliate. Ci dispiace non aver vinto e il resto sono chiacchiere”.

Allegri aggiunge poi in conferenza stampa, con il Napoli decimato dalle assenze: “Bisogna cercare di recuperare gli infortunati. Però c’è un dato di fatto: siamo indietro in classifica e dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita”.

Monza, Juric in conferenza: “Napoli favoloso, Allegri è cambiato”

Dall’altra parte della barricata c’è il Monza, protagonista finora di un campionato altalenante. La squadra di Ivan Juric esprime un bel calcio, ma i risultati non sempre hanno premiato i brianzoli.

Il tecnico croato ha avuto parole al miele per il Napoli e il collega Allegri nella conferenza pre gara a Monzello: “È cambiato tanto, ha completamente un altro modo di vedere le cose. Poi a volte va bene, in altre meno, ma sabato hanno espresso un grandissimo calcio per 60 minuti e potevano andare anche sul 3-0. Dopo la Roma fisicamente è stata devastante, ha spinto tanto e la partita è cambiata”.

Juric prosegue parlando del tecnico toscano: “Io ho visto un Napoli favoloso: adesso Allegri è più offensivo e adotta un pressing più alto. È un po’ diverso rispetto a quello che allenava Milan e Juve”, la risposta del mister biancorosso alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

🗣️ #MonzaNapoli – #Juric: “#Allegri è cambiato, ha un altro modo di vedere le cose. Ora è molto più offensivo, è diverso rispetto a quando allenava Milan e Juve. Contro la Roma ho visto un Napoli favoloso e che ha giocato un grandissimo calcio per 60 minuti” 📲 @calciomercatoit https://t.co/bvS7WPfv5F — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 27, 2026

Sulle scelte di formazione: “Kouadio l’ho preservato col Torino, ma è di nuovo acciaccato e qualche problema dietro ce l’abbiamo. Toure e Zeballos si sono allenati bene e sono a disposizione. L’unico intoccabile è Varela: più che sul turnover, baserò le mie scelte in base all’avversario”.