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Allegri in emergenza, Juric lo esalta: “È diverso rispetto a Milan e Juve”

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Il Monza ospita domani al ‘Brianteo’ il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato: le ultime novità in vista della sfida

Il Napoli prova a ripartire dopo lo spettacolare pareggio nel big match contro la Roma, che ha però lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Massimiliano Allegri visto l’andamento della sfida.

Monza-Napoli le parole di Allegri e Juric
Allegri e Juric si sfidano in Monza-Napoli (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore dei partenopei domani non sarà in panchina per squalifica e prova a buttare acqua sul fuoco sulla ‘querelle’ nata con Gasperini e i giallorossi: “Ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai da 2 prendo 4 giornate (sorride, ndr). Voglio chiudere questa vicenda: non ho sentito Gasperini e le frasi riportate possono essere sbagliate. Ci dispiace non aver vinto e il resto sono chiacchiere”.

Allegri aggiunge poi in conferenza stampa, con il Napoli decimato dalle assenze: “Bisogna cercare di recuperare gli infortunati. Però c’è un dato di fatto: siamo indietro in classifica e dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti della partita”.

Monza, Juric in conferenza: “Napoli favoloso, Allegri è cambiato”

Dall’altra parte della barricata c’è il Monza, protagonista finora di un campionato altalenante. La squadra di Ivan Juric esprime un bel calcio, ma i risultati non sempre hanno premiato i brianzoli.

Monza, i nuovi acquisti per Juric
Ivan Juric, allenatore del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico croato ha avuto parole al miele per il Napoli e il collega Allegri nella conferenza pre gara a Monzello: “È cambiato tanto, ha completamente un altro modo di vedere le cose. Poi a volte va bene, in altre meno, ma sabato hanno espresso un grandissimo calcio per 60 minuti e potevano andare anche sul 3-0. Dopo la Roma fisicamente è stata devastante, ha spinto tanto e la partita è cambiata”.

Juric prosegue parlando del tecnico toscano: “Io ho visto un Napoli favoloso: adesso Allegri è più offensivo e adotta un pressing più alto. È un po’ diverso rispetto a quello che allenava Milan e Juve”, la risposta del mister biancorosso alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Sulle scelte di formazione: “Kouadio l’ho preservato col Torino, ma è di nuovo acciaccato e qualche problema dietro ce l’abbiamo. Toure e Zeballos si sono allenati bene e sono a disposizione. L’unico intoccabile è Varela: più che sul turnover, baserò le mie scelte in base all’avversario”.

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